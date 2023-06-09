Кислинская (Изотова) Агафья Семеновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1814
Дата смерти31.12.1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Изотов Семен Филатович
Мать: не указана
Дочь: Бочканова Марина Борисовна
Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич
Дочь: Ксения Борисовна
Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич
Дочь: Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич
Сын: Кислинский Иван Борисович
Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич
Дочь: Ефимия Борисовна
Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич
Сын: Кислинский Фома Борисович
Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич
Дочь: Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич
Дочь: Рудакова Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич
Дочь: Пирожкова Прасковья Борисовна
Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич
Сын: Кислинский Савва Борисович
Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич
Сын: Кислинский Павел Борисович
Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич
Сын: Кислинский Феодосий Борисович
Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич
Дочь: Фекла Борисовна
Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич
Сын: Кислинский Назар Борисович
Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич
Дочь: Елена Борисовна
Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич