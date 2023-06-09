Кислинская (Изотова) Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская (Изотова) Агафья Семеновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

31.12.1902

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: Изотов Семен Филатович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1834

Муж: Кислинский Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
18.07.1835

Дочь: Бочканова Марина Борисовна

Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ксения Борисовна

Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
20.01.1837

Дочь: Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
29.08.1838

Сын: Кислинский Иван Борисович

Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
07.07.1840

Дочь: Ефимия Борисовна

Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
07.07.1840

Сын: Кислинский Фома Борисович

Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
01.05.1842

Дочь: Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
21.10.1843

Дочь: Рудакова Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пирожкова Прасковья Борисовна

Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кислинский Савва Борисович

Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кислинский Павел Борисович

Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
08.08.1854

Сын: Кислинский Феодосий Борисович

Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
До 1856

Дочь: Фекла Борисовна

Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Кислинский Назар Борисович

Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
08.05.1863

Дочь: Елена Борисовна

Отец ребёнка: Кислинский Борис Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.12.1902