Изотов Семен Филатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотов Семен Филатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Изотов Василий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Кислинская Агафья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Изотов Кондрат Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Изотов Петр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Филатова Ксения Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Изотов Константин Семенович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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