Изотов Петр Семенович
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: Изотов Семен Филатович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1833
Мать ребёнка: Изотова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Савенко Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Изотова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
26.08.1838
Дочь: Васса Петровна
Мать ребёнка: Изотова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
16.01.1841
Мать ребёнка: Изотова Прасковья Петровна
ГАЗО
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно