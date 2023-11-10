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Изотов Петр Семенович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Изотов Семен Филатович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1833

Сын: Изотов Хрисанф Петрович

Мать ребёнка: Изотова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Савенко Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Изотова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
26.08.1838

Дочь: Васса Петровна

Мать ребёнка: Изотова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
16.01.1841

Сын: Изотов Федор Петрович

Мать ребёнка: Изотова Прасковья Петровна

ГАЗО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изотова Прасковья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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