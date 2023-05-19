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Кислинский Савва Борисович

Место рождения

Приморск

Дата рождения

1850

Дата смерти

01.07.1900

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Кислинский Борис Яковлевич

Мать: Кислинская Агафья Семеновна

Бракосочетание
08.02.1870

Жена: Кислинская Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
01.03.1871

Сын: Кислинский Василий Саввич

Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
20.04.1873

Сын: Кислинский Федор Саввич

Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
21.05.1875

Сын: Кислинский Константин Саввич

Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
16.01.1878

Сын: Кислинский Антон Саввич

Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
29.11.1880

Сын: Кислинский Андрей Саввич

Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
23.07.1882

Сын: Кислинский Борис Саввич

Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
18.02.1885

Сын: Кислинский Александр Саввич

Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
14.08.1887

Дочь: Мария Саввична

Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
06.04.1890

Сын: Кислинский Иосиф Саввич

Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
29.07.1892

Дочь: Ольга Саввична

Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
02.07.1895

Сын: Кислинский Владимир Саввич

Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
13.11.1898

Сын: Кислинский Владимир Саввич

Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.1900