Кислинский Савва Борисович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти01.07.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
08.02.1870
Рождение ребёнка
01.03.1871
Сын: Кислинский Василий Саввич
Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
20.04.1873
Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
21.05.1875
Сын: Кислинский Константин Саввич
Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
16.01.1878
Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
29.11.1880
Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
23.07.1882
Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
18.02.1885
Сын: Кислинский Александр Саввич
Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
14.08.1887
Дочь: Мария Саввична
Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
06.04.1890
Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
29.07.1892
Дочь: Ольга Саввична
Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
02.07.1895
Сын: Кислинский Владимир Саввич
Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
13.11.1898
Сын: Кислинский Владимир Саввич
Мать ребёнка: Кислинская Варвара Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.1900