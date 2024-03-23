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Варвара Степанова

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

1794 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: Степан Иванов

Мать: Ирина Давыдова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрол Степанов

Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Андрей Фролов

Отец ребёнка: Фрол Степанов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Игнатий Фролов

Отец ребёнка: Фрол Степанов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Ульяна Климова

Отец ребёнка: не указан

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
По РС 1795 незаконнорожденная солдатки. По крёстном отце Климова.
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Василий Климов

Отец ребёнка: не указан

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1795 незаконнорожденный солдатки. По крёстном отце Климов.
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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