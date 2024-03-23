Варвара Степанова
Место рождения
Дата рождения1761 ст.
Дата смерти1794 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Отец: Степан Иванов
Мать: Ирина Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фрол Степанов
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Андрей Фролов
Отец ребёнка: Фрол Степанов
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Игнатий Фролов
Отец ребёнка: Фрол Степанов
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Ульяна Климова
Отец ребёнка: не указан
По РС 1795 незаконнорожденная солдатки. По крёстном отце Климова.
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Василий Климов
Отец ребёнка: не указан
По РС 1795 незаконнорожденный солдатки. По крёстном отце Климов.
Место жительства
С 1794 ст.
Смерть
1794 ст.