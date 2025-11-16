Ирина Давыдова 1743 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ирина Давыдова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1743 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла Неизвестно

Супруги
Степан Иванов1742 ст. г.р.
Дети
Варвара Степанова1761 ст. г.р.
Архип Степанов1775 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иванов

Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Варвара Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Архип Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Анна Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Ирина Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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