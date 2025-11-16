Ирина Давыдова
женский, родилась 1743 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла Неизвестно
Супруги
Степан Иванов1742 ст. г.р.
Дети
Варвара Степанова1761 ст. г.р.
Архип Степанов1775 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Варвара Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Архип Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Анна Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Ирина Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно