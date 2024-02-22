Ульяна Климова
женский, родилась 1793 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: не указан
Мать: Варвара Степанова
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
По РС 1795 незаконнорожденная солдатки. По крёстном отце Климова.