Ульяна Климова 1793 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ульяна Климова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1793 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла Неизвестно

Мать
Варвара Степанова1761 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: не указан

Мать: Варвара Степанова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

По РС 1795 незаконнорожденная солдатки. По крёстном отце Климова.

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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