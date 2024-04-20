Подосенов Макар Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Макаровна
Мать ребёнка: Подосенова Александра Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Макаровна
Мать ребёнка: Подосенова Александра Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза Макаровна
Мать ребёнка: Подосенова Александра Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Макаровна
Мать ребёнка: Подосенова Александра Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно