Подосенов Макар Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосенов Макар Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подосенов Лазарь Петрович

Мать: Подосенова Татьяна Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Макаровна

Мать ребёнка: Подосенова Александра Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Макаровна

Мать ребёнка: Подосенова Александра Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза Макаровна

Мать ребёнка: Подосенова Александра Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Макаровна

Мать ребёнка: Подосенова Александра Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подосенова Александра Зиновьевна

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