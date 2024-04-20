Подосенова Александра Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосенова Александра Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Макаровна

Отец ребёнка: Подосенов Макар Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Макаровна

Отец ребёнка: Подосенов Макар Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза Макаровна

Отец ребёнка: Подосенов Макар Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Макаровна

Отец ребёнка: Подосенов Макар Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосенов Макар Лазаревич

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