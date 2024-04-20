Подосенова Александра Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Макаровна
Отец ребёнка: Подосенов Макар Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Макаровна
Отец ребёнка: Подосенов Макар Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза Макаровна
Отец ребёнка: Подосенов Макар Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Макаровна
Отец ребёнка: Подосенов Макар Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно