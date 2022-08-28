Щербинин Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Геннадий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1925

Отец: Щербинин Николай Кузьмич

Мать: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербинина Ирина

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербинина Татьяна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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