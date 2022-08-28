Щербинин Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1925
Отец: Щербинин Николай Кузьмич
Мать: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербинина Ирина
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербинина Татьяна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно