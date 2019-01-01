деревня Новый Починок, деревня Новый Починок, Пижанский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Новый Починок

Пижанский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Пижанский район
781020Новый Починокдеревня57°24'48°33'O-39-086

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Чат по генеалогии Кировской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Пижанский муниципальный район, Пижанское городское поселение
33631151176д Новый Починокдеревня
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