Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1959
Дочь: Щербинина Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Щербинин Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
03.05.1969
Дочь: Щербинина Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Щербинин Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно