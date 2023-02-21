Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1959

Дочь: Щербинина Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Щербинин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
03.05.1969

Дочь: Щербинина Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Щербинин Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Геннадий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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