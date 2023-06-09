Тягунов Антон Максимович
Место рождения
Дата рождения11.07.1858
Дата смерти24.12.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1858
Бракосочетание
22.10.1884
Рождение ребёнка
21.10.1885
Сын: Тягунов Илларион Антонович
Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.1887
Дочь: Петровская Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
21.08.1889
Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.1891
Дочь: Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.1894
Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
02.06.1897
Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.1899
Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
02.05.1901
Дочь: Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
19.05.1903
Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
20.02.1905
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
05.11.1906
Дочь: Матрона Антоновна
Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.12.1920
Причина смерти: желудок