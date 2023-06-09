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Тягунов Антон Максимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

11.07.1858

Дата смерти

24.12.1920

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1858

Отец: Тягунов Максим Данилович

Мать: Тягунова Евдокия Антоновна

Бракосочетание
22.10.1884

Жена: Тягунова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
21.10.1885

Сын: Тягунов Илларион Антонович

Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
01.10.1887

Дочь: Петровская Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
21.08.1889

Сын: Тягунов Иван Антонович

Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
01.10.1891

Дочь: Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
20.03.1894

Сын: Тягунов Яков Антонович

Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
02.06.1897

Сын: Тягунов Павел Антонович

Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1899

Сын: Тягунов Стефан Антонович

Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
02.05.1901

Дочь: Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
19.05.1903

Сын: Тягунов Яков Антонович

Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
20.02.1905

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
05.11.1906

Дочь: Матрона Антоновна

Мать ребёнка: Тягунова Акилина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.12.1920
Причина смерти: желудок