Тягунов Максим Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти28.06.1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Тягунов Даниил Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1852
Дочь: Матвеенко Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
14.10.1854
Сын: Тягунов Лукьян Максимович
Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
11.07.1858
Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Цыцурина Мария Максимовна
Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
03.11.1863
Дочь: Надежда Максимовна
Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
13.05.1866
Сын: Тягунов Никита Максимович
Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
25.10.1867
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
27.11.1870
Сын: Тягунов Стефан Максимович
Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.06.1918
Причина смерти: старость