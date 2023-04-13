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Тягунов Максим Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

28.06.1918

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Тягунов Даниил Стефанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1852

Дочь: Матвеенко Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
14.10.1854

Сын: Тягунов Лукьян Максимович

Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
11.07.1858

Сын: Тягунов Антон Максимович

Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Цыцурина Мария Максимовна

Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
03.11.1863

Дочь: Надежда Максимовна

Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
13.05.1866

Сын: Тягунов Никита Максимович

Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
25.10.1867

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
27.11.1870

Сын: Тягунов Стефан Максимович

Мать ребёнка: Тягунова Евдокия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тягунова Евдокия Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.06.1918
Причина смерти: старость