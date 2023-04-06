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Тягунова Евдокия Антоновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1830

Дата смерти

26.05.1921

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1852

Дочь: Матвеенко Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович

Рождение ребёнка
14.10.1854

Сын: Тягунов Лукьян Максимович

Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович

Рождение ребёнка
11.07.1858

Сын: Тягунов Антон Максимович

Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Цыцурина Мария Максимовна

Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович

Рождение ребёнка
03.11.1863

Дочь: Надежда Максимовна

Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович

Рождение ребёнка
13.05.1866

Сын: Тягунов Никита Максимович

Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович

Рождение ребёнка
25.10.1867

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович

Рождение ребёнка
27.11.1870

Сын: Тягунов Стефан Максимович

Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тягунов Максим Данилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.05.1921
Причина смерти: старость
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