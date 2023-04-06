Тягунова Евдокия Антоновна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти26.05.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1852
Дочь: Матвеенко Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович
Рождение ребёнка
14.10.1854
Сын: Тягунов Лукьян Максимович
Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович
Рождение ребёнка
11.07.1858
Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Цыцурина Мария Максимовна
Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович
Рождение ребёнка
03.11.1863
Дочь: Надежда Максимовна
Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович
Рождение ребёнка
13.05.1866
Сын: Тягунов Никита Максимович
Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович
Рождение ребёнка
25.10.1867
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович
Рождение ребёнка
27.11.1870
Сын: Тягунов Стефан Максимович
Отец ребёнка: Тягунов Максим Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.05.1921
Причина смерти: старость