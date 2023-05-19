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Тягунов Иван Антонович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1889

Отец: Тягунов Антон Максимович

Мать: Тягунова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
22.09.1919

Сын: Тягунов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Тягунова Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
22.09.1919

Сын: Тягунов Александр Иванович

Мать ребёнка: Тягунова Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
28.06.1921

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Тягунова Ольга Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тягунова Ольга Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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