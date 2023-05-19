Тягунов Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения21.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1889
Рождение ребёнка
22.09.1919
Мать ребёнка: Тягунова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
22.09.1919
Сын: Тягунов Александр Иванович
Мать ребёнка: Тягунова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
28.06.1921
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Тягунова Ольга Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тягунова Ольга Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно