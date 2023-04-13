Тягунова Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1919
Отец ребёнка: Тягунов Иван Антонович
Рождение ребёнка
22.09.1919
Сын: Тягунов Александр Иванович
Отец ребёнка: Тягунов Иван Антонович
Рождение ребёнка
28.06.1921
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Тягунов Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно