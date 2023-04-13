Тягунова Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягунова Ольга Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1919

Сын: Тягунов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Тягунов Иван Антонович

Рождение ребёнка
22.09.1919

Сын: Тягунов Александр Иванович

Отец ребёнка: Тягунов Иван Антонович

Рождение ребёнка
28.06.1921

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Тягунов Иван Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тягунов Иван Антонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно