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ПРЕДП Тихон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1745

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Родственная связь предположительная.
Бракосочетание
До 1720

Жена: Пелагея Кондратьевна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Лазарь ПРЕДП Тихонович

Мать ребёнка: Пелагея Кондратьевна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Ефим ПРЕДП Тихонович

Мать ребёнка: Пелагея Кондратьевна

Смерть
До 1745

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