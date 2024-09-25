ПРЕДП Тихон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Мать: не указана
Родственная связь предположительная.
Бракосочетание
До 1720
Жена: Пелагея Кондратьевна
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: Пелагея Кондратьевна
Рождение ребёнка
1723
Сын: Ефим ПРЕДП Тихонович
Мать ребёнка: Пелагея Кондратьевна
Смерть
До 1745