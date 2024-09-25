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Пелагея Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Между 1751 и 1753

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1720

Муж: ПРЕДП Тихон Семенович

Рождение ребёнка
1722

Сын: Лазарь ПРЕДП Тихонович

Отец ребёнка: ПРЕДП Тихон Семенович

Рождение ребёнка
1723

Сын: Ефим ПРЕДП Тихонович

Отец ребёнка: ПРЕДП Тихон Семенович

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 65 лет, вдова 29 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа ст... Показать все
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 80 лет, вдова 26 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документ... Показать все
Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 71 год, вдова 26 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты докумен... Показать все
Смерть
Между 1751 и 1753

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