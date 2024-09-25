Лазарь ПРЕДП Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиМежду 1782 и 1792
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: ПРЕДП Тихон Семенович
Мать: Пелагея Кондратьевна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 25 29 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675о... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 30 26 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раздел ... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 34 26 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Разд... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 41 возраст по нынешней ревизии (1782) - 60 холост Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимир... Показать все
Смерть
Между 1782 и 1792