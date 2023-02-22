Груздев Никифор Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиДо 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Груздев Дмитрий Архипов
Мать: Груздева Анна Никитина
Бракосочетание
05.11.1848
Жена: Груздева Мария Нестерова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.12.1849
Дочь: Анастасия Никифорова
Мать ребёнка: Груздева Мария Нестерова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.08.1854
Мать ребёнка: Груздева Мария Нестерова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Смерть
До 1869