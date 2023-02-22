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Груздев Никифор Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

До 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Груздев Дмитрий Архипов

Мать: Груздева Анна Никитина

Бракосочетание
05.11.1848

Жена: Груздева Мария Нестерова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.12.1849

Дочь: Анастасия Никифорова

Мать ребёнка: Груздева Мария Нестерова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.08.1854

Сын: Груздев Максим Никифоров

Мать ребёнка: Груздева Мария Нестерова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Смерть
До 1869
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