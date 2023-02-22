(Груздева) Анастасия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Груздева) Анастасия Никифорова

(Груздева) Анастасия Никифорова

avatar

Место рождения

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь

Дата рождения

15.12.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1849

Отец: Груздев Никифор Дмитриев

Мать: Груздева Мария Нестерова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
09.02.1869

Муж: Штыров Кирилл Евгеньев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.1870

Дочь: Устинья Кирилова

Отец ребёнка: Штыров Кирилл Евгеньев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штыров Кирилл Евгеньев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close