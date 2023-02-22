(Груздева) Анастасия Никифорова
Место рожденияc Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Дата рождения15.12.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1849
Отец: Груздев Никифор Дмитриев
Мать: Груздева Мария Нестерова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
09.02.1869
Рождение ребёнка
20.09.1870
Дочь: Устинья Кирилова
Отец ребёнка: Штыров Кирилл Евгеньев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно