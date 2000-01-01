Аристов-Порнов (Аристов) Дария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристов-Порнов (Аристов) Дария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1807

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Аристов Феоктист Михайлович

Отец ребёнка: Аристов-Порнов Михаил Козьмин

Аристово
Рождение ребёнка
1791

Сын: Аристов-Порнов Марк Михайлович

Отец ребёнка: Аристов-Порнов Михаил Козьмин

Митрохи-Гуси поч.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Аристов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Аристов-Порнов Михаил Козьмин

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Лебедева Ульяния Михайловна

Отец ребёнка: Аристов-Порнов Михаил Козьмин

Митрохи-Гусев поч.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аристов-Порнов Максим Михайлович

Отец ребёнка: Аристов-Порнов Михаил Козьмин

Митрохи
Смерть
1807
Аристово
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