Аристов-Порнов (Аристов) Дария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Аристов Феоктист Михайлович
Отец ребёнка: Аристов-Порнов Михаил Козьмин
Аристово
Рождение ребёнка
1791
Сын: Аристов-Порнов Марк Михайлович
Отец ребёнка: Аристов-Порнов Михаил Козьмин
Митрохи-Гуси поч.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Аристов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Аристов-Порнов Михаил Козьмин
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Лебедева Ульяния Михайловна
Отец ребёнка: Аристов-Порнов Михаил Козьмин
Митрохи-Гусев поч.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аристов-Порнов Максим Михайлович
Отец ребёнка: Аристов-Порнов Михаил Козьмин
Митрохи
Смерть
1807
Аристово