Аристов-Порнов Михаил Козьмин
Место рожденияМитрохи-Гуси поч.
Дата рождения1763
Дата смерти29.01.1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Митрохи-Гуси поч.
Рождение ребёнка
1783
Сын: Аристов Феоктист Михайлович
Мать ребёнка: Аристов-Порнов Дария
Аристово
Рождение ребёнка
1791
Сын: Аристов-Порнов Марк Михайлович
Мать ребёнка: Аристов-Порнов Дария
Митрохи-Гуси поч.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Аристов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Аристов-Порнов Дария
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Лебедева Ульяния Михайловна
Мать ребёнка: Аристов-Порнов Дария
Митрохи-Гусев поч.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аристов-Порнов Максим Михайлович
Мать ребёнка: Аристов-Порнов Дария
Митрохи
Смерть
29.01.1820
Аристово