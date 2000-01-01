Аристов-Порнов Михаил Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристов-Порнов Михаил Козьмин

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Место рождения

Митрохи-Гуси поч.

Дата рождения

1763

Дата смерти

29.01.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Митрохи-Гуси поч.
Рождение ребёнка
1783

Сын: Аристов Феоктист Михайлович

Мать ребёнка: Аристов-Порнов Дария

Аристово
Рождение ребёнка
1791

Сын: Аристов-Порнов Марк Михайлович

Мать ребёнка: Аристов-Порнов Дария

Митрохи-Гуси поч.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Аристов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Аристов-Порнов Дария

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Лебедева Ульяния Михайловна

Мать ребёнка: Аристов-Порнов Дария

Митрохи-Гусев поч.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аристов-Порнов Максим Михайлович

Мать ребёнка: Аристов-Порнов Дария

Митрохи
Смерть
29.01.1820
Аристово
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