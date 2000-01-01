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Аристов Феоктист Михайлович

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Место рождения

Аристово

Дата рождения

1783

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Аристов-Порнов Михаил Козьмин

Мать: Аристов-Порнов Дария

Аристово
Бракосочетание
29.01.1798

Жена: Аристова Анна Даниловна

Аристово
Рождение ребёнка
19.03.1803

Сын: Аристов Артемий Феоктистович

Мать ребёнка: Аристова Анна Даниловна

Аристово
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Шарова Марина Феоктистовна

Мать ребёнка: Аристова Анна Даниловна

Аристово
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Смерть
1819
Аристово
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