Аристов Феоктист Михайлович
Место рожденияАристово
Дата рождения1783
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Аристово
Бракосочетание
29.01.1798
Жена: Аристова Анна Даниловна
Аристово
Рождение ребёнка
19.03.1803
Сын: Аристов Артемий Феоктистович
Мать ребёнка: Аристова Анна Даниловна
Аристово
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Шарова Марина Феоктистовна
Мать ребёнка: Аристова Анна Даниловна
Аристово
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Смерть
1819
Аристово