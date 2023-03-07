Марфина (Кулюгина) Агапия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфина (Кулюгина) Агапия Васильевна

Марфина (Кулюгина) Агапия Васильевна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.02.1867

Дата смерти

30.12.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1867

Отец: Кулюгин Василий Филиппович

Мать: Кулюгина Матрёна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Марфин Иван Евсеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1886

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1887

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1889

Сын: Марфин Степан Иванович

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1890

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1891

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1893

Сын: Марфин Иван Иванович

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1894

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Марфин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1901

Сын: Марфин Иван Иванович

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1902

Сын: Марфин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
30.12.1904
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close