Марфина (Кулюгина) Агапия Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1867
Дата смерти30.12.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1867
Бракосочетание
20.01.1885
Муж: Марфин Иван Евсеевич
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1886
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
25.05.1887
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
08.07.1889
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
06.07.1890
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
12.09.1891
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
02.01.1893
Сын: Марфин Иван Иванович
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
09.07.1894
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
09.02.1896
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
25.05.1901
Сын: Марфин Иван Иванович
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
18.05.1902
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Смерть
30.12.1904