(Марфина) Елена Ивановна 06.07.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

(Марфина) Елена Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 06.07.1890, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 10.10.1890, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Марфин Иван Евсеевич19.01.1849 г.р.
Мать
Марфина (Кулюгина) Агапия Васильевна10.02.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1890

Отец: Марфин Иван Евсеевич

Мать: Марфина (Кулюгина) Агапия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
10.10.1890
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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