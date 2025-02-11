(Марфина) Елена Ивановна
женский, родилась 06.07.1890, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 10.10.1890, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецМарфин Иван Евсеевич19.01.1849 г.р.
МатьМарфина (Кулюгина) Агапия Васильевна10.02.1867 г.р.
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Рождение
06.07.1890
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.10.1890
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область