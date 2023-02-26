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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Аким Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Цурково
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Стефанида Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Цурково
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Цурково
Рождение ребёнка
1782
Сын: Исидор Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1788
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Цурково