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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Аким Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Цурково
Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Стефанида Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Цурково
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Цурково
Рождение ребёнка
1782

Сын: Исидор Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1788

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Цурково
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