Аким Иванов
Место рожденияд.Цурково
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Иван Акимов
Мать: ?
д.Цурково
Рождение ребёнка
1791
Дочь: София Акимова
Мать ребёнка: Ирина (Васильева)
Рождение ребёнка
До 1793
Дочь: Ксения Акимова
Мать ребёнка: Ирина (Васильева)
Рождение ребёнка
20.05.1794
Сын: Алексей ст
Мать ребёнка: Ирина (Васильева)
д.Цурково
Рождение ребёнка
16.01.1798
Сын: Пётр Акимов
Мать ребёнка: Ирина (Васильева)
д.Цурково
Рождение ребёнка
15.03.1801
Сын: Алексей Акимов
Мать ребёнка: Ирина (Васильева)
д.Цурково
Рождение ребёнка
1805
Сын: Косьма Акимов
Мать ребёнка: Ирина (Васильева)
д.Цурково
Рождение ребёнка
28.05.1808
Сын: Иван Акимов
Мать ребёнка: Евдокия
д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
Неизвестно