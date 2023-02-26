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Аким Иванов

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

Жена

До 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Иван Акимов

Мать: ?

д.Цурково
Рождение ребёнка
1791

Дочь: София Акимова

Мать ребёнка: Ирина (Васильева)

Рождение ребёнка
До 1793

Дочь: Ксения Акимова

Мать ребёнка: Ирина (Васильева)

Рождение ребёнка
20.05.1794

Сын: Алексей ст

Мать ребёнка: Ирина (Васильева)

д.Цурково
Рождение ребёнка
16.01.1798

Сын: Пётр Акимов

Мать ребёнка: Ирина (Васильева)

д.Цурково
Рождение ребёнка
15.03.1801

Сын: Алексей Акимов

Мать ребёнка: Ирина (Васильева)

д.Цурково
Рождение ребёнка
1805

Сын: Косьма Акимов

Мать ребёнка: Ирина (Васильева)

д.Цурково
Рождение ребёнка
28.05.1808

Сын: Иван Акимов

Мать ребёнка: Евдокия

д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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