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Иван Иванов

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

1777

Дата смерти

17.11.1807

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Иван Акимов

Мать: ?

д.Цурково
Смерть
17.11.1807
д.Цурково
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