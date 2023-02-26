Стефан Иванов
Место рожденияд.Цурково
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: Иван Акимов
Мать: ?
д.Цурково
Рождение ребёнка
1790
Сын: Никифор Стефанов
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
д.Цурково
Рождение ребёнка
03.01.1798
Сын: Малахий Стефанов
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
д.Цурково
Рождение ребёнка
1812
Сын: Алексей Стефанов
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Григорьева
Смерть
Неизвестно