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Стефан Иванов

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: Иван Акимов

Мать: ?

д.Цурково
Рождение ребёнка
1790

Сын: Никифор Стефанов

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

д.Цурково
Рождение ребёнка
03.01.1798

Сын: Малахий Стефанов

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

д.Цурково
Рождение ребёнка
1812

Сын: Алексей Стефанов

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Григорьева

Смерть
Неизвестно
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