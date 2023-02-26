Матрона Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смерти02.01.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Никифор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
д.Цурково
Рождение ребёнка
03.01.1798
Сын: Малахий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
д.Цурково
Рождение ребёнка
1812
Сын: Алексей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Иванов
Смерть
02.01.1859
д.Цурково