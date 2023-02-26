Матрона Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

02.01.1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Никифор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

д.Цурково
Рождение ребёнка
03.01.1798

Сын: Малахий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

д.Цурково
Рождение ребёнка
1812

Сын: Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Иванов

Смерть
02.01.1859
д.Цурково
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