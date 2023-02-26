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Никифор Стефанов

Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

1790

Дата смерти

23.01.1838

Пол

Мужской

Отец

До 1780 г.р.

Мать

До 1780 г.р.

Жена

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Стефан Иванов

Мать: Матрона Григорьева

д.Цурково
Бракосочетание
05.07.1821

Жена: Варвара Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
23.01.1838
д.Цурково
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