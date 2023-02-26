Никифор Стефанов
Место рожденияд.Цурково
Дата рождения1790
Дата смерти23.01.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Стефан Иванов
Мать: Матрона Григорьева
д.Цурково
Бракосочетание
05.07.1821
Жена: Варвара Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
23.01.1838
д.Цурково