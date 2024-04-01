Павлова (Клевакина) Евдокия Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Ротова (Павлова) Вера Васильева
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Дочь: (Павлова) Агрипина Васильеаа
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Сын: Павлов Гавриил Уряд. Ст. Полуденной Васильевич
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Сын: Павлов Александр Васильев
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Сын: Павлов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Сын: Павлов Яков Васильев
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Дочь: Каргапольцева (Павлова) Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Дочь: (Павлова) Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Дочь: (Павлова) Марфа Васильева
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич