Павлова (Клевакина) Евдокия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Клевакина) Евдокия Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Клевакин Федот Андреев

Мать: Клевакина (Белина?) Анастасия Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ротова (Павлова) Вера Васильева

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Павлова) Агрипина Васильеаа

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Василий Васильевич

М. 20 ж. 19
Рождение ребёнка
27.04.1854

Сын: Павлов Гавриил Уряд. Ст. Полуденной Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Павлов Александр Васильев

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.01.1858

Сын: Павлов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.07.1862

Сын: Павлов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
29.04.1864

Сын: Павлов Яков Васильев

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
08.06.1866

Дочь: Каргапольцева (Павлова) Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

к. д Матрона Васильева Павлова
Рождение ребёнка
24.09.1871

Дочь: (Павлова) Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Михаил Николаевич Клевакин, Каз жена Гликерья Федотова Васильева
Рождение ребёнка
06.07.1873

Дочь: (Павлова) Марфа Васильева

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.07.1873

Сын: Павлов Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.09.1874

Сын: Павлов Роман Васильев

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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