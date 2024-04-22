Павлов Александр Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Рождение ребёнка
17.02.1885
Сын: Павлов Федор Александрович
Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна
Иосиф Прокопьев Лыжин, Акилина Васильева Павлова
Рождение ребёнка
21.04.1888
Сын: Павлов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
19.06.1891
Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
17.06.1892
Дочь: Акилина Александрова
Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
06.07.1893
Сын: Павлов Прокопий Александров
Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
19.06.1895
Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
09.08.1898
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Александровна
Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно