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Павлов Александр Васильев

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Павлов Василий Васильевич

Мать: Павлова Евдокия Федотова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.02.1885

Сын: Павлов Федор Александрович

Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна

Иосиф Прокопьев Лыжин, Акилина Васильева Павлова
Рождение ребёнка
21.04.1888

Сын: Павлов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна

Рождение ребёнка
19.06.1891

Сын: Павлов Иван Александров

Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна

Рождение ребёнка
17.06.1892

Дочь: Акилина Александрова

Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна

Рождение ребёнка
06.07.1893

Сын: Павлов Прокопий Александров

Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна

Рождение ребёнка
19.06.1895

Сын: Павлов Петр Александров

Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна

Рождение ребёнка
09.08.1898

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Александровна

Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Петр Александров

Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Павлова Феодосия Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Феодосия Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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