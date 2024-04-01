Павлова (Лыжина?) Феодосия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Лыжина?) Феодосия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Лыжин Прокопий Казак Ст. Рявкинской Яковлев

Мать: Лыжина Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
17.02.1885

Сын: Павлов Федор Александрович

Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев

Иосиф Прокопьев Лыжин, Акилина Васильева Павлова
Рождение ребёнка
21.04.1888

Сын: Павлов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев

Рождение ребёнка
19.06.1891

Сын: Павлов Иван Александров

Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев

Рождение ребёнка
17.06.1892

Дочь: Акилина Александрова

Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев

Рождение ребёнка
06.07.1893

Сын: Павлов Прокопий Александров

Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев

Рождение ребёнка
19.06.1895

Сын: Павлов Петр Александров

Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев

Рождение ребёнка
09.08.1898

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Александровна

Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Петр Александров

Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Александр Васильев

Смерть
Неизвестно
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