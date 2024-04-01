Павлова (Лыжина?) Феодосия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
17.02.1885
Сын: Павлов Федор Александрович
Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев
Иосиф Прокопьев Лыжин, Акилина Васильева Павлова
Рождение ребёнка
21.04.1888
Сын: Павлов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев
Рождение ребёнка
19.06.1891
Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев
Рождение ребёнка
17.06.1892
Дочь: Акилина Александрова
Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев
Рождение ребёнка
06.07.1893
Сын: Павлов Прокопий Александров
Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев
Рождение ребёнка
19.06.1895
Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев
Рождение ребёнка
09.08.1898
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Александровна
Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Павлов Александр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно