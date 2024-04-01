Лыжин Прокопий Казак Ст. Рявкинской Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1832
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Павлова (Лыжина?) Феодосия Прокопьевна
Мать ребёнка: Лыжина Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
1869
Сын: Лыжин Иосиф Казак Пос. Рявкинского Прокопьев
Мать ребёнка: Лыжина Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
02.10.1871
Дочь: Лыжина Устинья Прокопьева
Мать ребёнка: Лыжина Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
31.03.1873
Дочь: (Лыжина) Мария Прокопиева
Мать ребёнка: Лыжина Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
03.05.1874
Мать ребёнка: Лыжина Екатерина Васильева
Смерть
Неизвестно