Лыжин Прокопий Казак Ст. Рявкинской Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыжин Прокопий Казак Ст. Рявкинской Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1832

Отец: Лыжин Яков Отст. Солд. Выс. Рявкинского Трофимов

Мать: Лыжина (Панькова) Гликерья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыжина Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Павлова (Лыжина?) Феодосия Прокопьевна

Мать ребёнка: Лыжина Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
1869

Сын: Лыжин Иосиф Казак Пос. Рявкинского Прокопьев

Мать ребёнка: Лыжина Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
02.10.1871

Дочь: Лыжина Устинья Прокопьева

Мать ребёнка: Лыжина Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
31.03.1873

Дочь: (Лыжина) Мария Прокопиева

Мать ребёнка: Лыжина Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
03.05.1874

Сын: Лыжин Афанасий Прокопьев

Мать ребёнка: Лыжина Екатерина Васильева

Смерть
Неизвестно

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