Клевакина (Белина?) Анастасия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти16.01.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Павлова Евдокия Федотова
Отец ребёнка: Клевакин Федот Андреев
Рождение ребёнка
15.03.1837
Отец ребёнка: Клевакин Федот Андреев
Рождение ребёнка
?.06.1838
Отец ребёнка: Клевакин Федот Андреев
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Клевакин Федот Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Гликерья Федотова
Отец ребёнка: Клевакин Федот Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1859
53 года, чахоткой