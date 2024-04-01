Клевакина (Белина?) Анастасия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевакина (Белина?) Анастасия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

16.01.1859

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Белан Дмитрий Казак Р.Ганькина Иванов

Мать: Белина Параскева Трифонова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Павлова Евдокия Федотова

Отец ребёнка: Клевакин Федот Андреев

Рождение ребёнка
15.03.1837

Сын: Клевакин Алексей Федотов

Отец ребёнка: Клевакин Федот Андреев

Рождение ребёнка
?.06.1838

Сын: Клевакин Иван Федотов

Отец ребёнка: Клевакин Федот Андреев

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Клевакин Макар Федотов

Отец ребёнка: Клевакин Федот Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Гликерья Федотова

Отец ребёнка: Клевакин Федот Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клевакин Федот Андреев

Смерть
16.01.1859
53 года, чахоткой
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