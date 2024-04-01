Белина (Маслякова) Параскева Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белина (Маслякова) Параскева Трифонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Маслянов? Трифон Крест. Д. Тавалжаной, Сладчанской Вол.

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1779

Муж: Белан Дмитрий Казак Р.Ганькина Иванов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
д. таволжанной дочь крестьянина Трифона Маслянова ?
Рождение ребёнка
24.10.1780

Дочь: (Белина) Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Белан Дмитрий Казак Р.Ганькина Иванов

Рождение ребёнка
25.04.1785

Дочь: Деревнина (Беланова) Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Белан Дмитрий Казак Р.Ганькина Иванов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Белина) Дарья Дмитриева

Отец ребёнка: Белан Дмитрий Казак Р.Ганькина Иванов

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Белан Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Белан Дмитрий Казак Р.Ганькина Иванов

Рождение ребёнка
24.11.1801

Дочь: (Белина) Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Белан Дмитрий Казак Р.Ганькина Иванов

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Клевакина (Белина?) Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Белан Дмитрий Казак Р.Ганькина Иванов

Смерть
Неизвестно

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