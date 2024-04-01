Белина (Маслякова) Параскева Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1756
Отец: Маслянов? Трифон Крест. Д. Тавалжаной, Сладчанской Вол.
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1779
д. таволжанной дочь крестьянина Трифона Маслянова ?
Рождение ребёнка
24.10.1780
Дочь: (Белина) Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Белан Дмитрий Казак Р.Ганькина Иванов
Рождение ребёнка
25.04.1785
Дочь: Деревнина (Беланова) Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Белан Дмитрий Казак Р.Ганькина Иванов
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Белина) Дарья Дмитриева
Отец ребёнка: Белан Дмитрий Казак Р.Ганькина Иванов
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Белан Дмитрий Казак Р.Ганькина Иванов
Рождение ребёнка
24.11.1801
Дочь: (Белина) Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Белан Дмитрий Казак Р.Ганькина Иванов
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Клевакина (Белина?) Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Белан Дмитрий Казак Р.Ганькина Иванов
Смерть
Неизвестно