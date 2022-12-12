Пономарева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Татьяна Власовна
Отец ребёнка: Пономарев Влас Борисович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Пономарев Григорий Власович
Отец ребёнка: Пономарев Влас Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область