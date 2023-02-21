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Пономарев Григорий Власович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Пономарев Влас Борисович

Мать: Пономарева ?

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Пономарев Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Пономарев Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пономарев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Пономарев Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Аксинья Григорьевна

Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мавра Григорьевна

Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Пономарев Денис Григорьевич

Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Настасья Евтифеевна

Смерть
Неизвестно
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
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