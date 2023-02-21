Пономарев Григорий Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Пономарев Влас Борисович
Мать: Пономарева ?
Дочь: Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна
Сын: Пономарев Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна
Сын: Пономарев Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна
Сын: Пономарев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна
Сын: Пономарев Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна
Дочь: Аксинья Григорьевна
Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна
Дочь: Мавра Григорьевна
Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна
Сын: Пономарев Денис Григорьевич
Мать ребёнка: Пономарева Настасья Евтифеевна