Пономарев Влас Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Пономарев Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Татьяна Власовна
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1779
Сын: Пономарев Григорий Власович
Мать ребёнка: Пономарева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева ?
Смерть
1818
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область