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Пономарев Влас Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Пономарев Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Татьяна Власовна

Мать ребёнка: Пономарева ?

Рождение ребёнка
1779

Сын: Пономарев Григорий Власович

Мать ребёнка: Пономарева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева ?

Смерть
1818
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
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