Немков Ефрем Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Немков Александр Петрович
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Немкова Авдотья Гавриловна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Афимья Ефремовна
Мать ребёнка: Немкова Авдотья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно