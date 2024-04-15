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Немков Ефрем Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Немков Александр Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Немков Иван Ефремович

Мать ребёнка: Немкова Авдотья Гавриловна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Афимья Ефремовна

Мать ребёнка: Немкова Авдотья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немкова Авдотья Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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