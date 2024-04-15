Немков Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немков Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Немков Ефрем Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Немков Федот Александрович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 31.12.1856
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 за №17828 перечислены в деревню Чаинскую из Редкой
Место жительства
До 31.12.1856
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 за №17828 перечислены в деревню Чаинскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немкова Катерина

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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