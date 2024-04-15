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Немков Иван Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Немков Ефрем Александрович

Мать: Немкова Авдотья Гавриловна

Место жительства
С 31.12.1856
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 за №17828 перечислены в деревню Чаинскую из Редкой
Место жительства
До 31.12.1856
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 за №17828 перечислены в деревню Чаинскую
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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