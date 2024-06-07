Иванов Иван Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Иван Андреевич

Иванов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Фёкла Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Фёкла Алексеевна

Рождение ребёнка
01.04.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Фёкла Алексеевна

Прудовка, Спировский муниципальный район, Тверская область
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Рождение ребёнка
?.09.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Фёкла Алексеевна

Прудовка, Спировский муниципальный район, Тверская область
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Смерть
Неизвестно

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