Иванова Фёкла Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Фёкла Алексеевна

Иванова Фёкла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.04.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич

Прудовка, Спировский муниципальный район, Тверская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.09.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич

Прудовка, Спировский муниципальный район, Тверская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.