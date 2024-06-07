Уткина (Иванова) Дарья Ивановна
женский, родилась 01.04.1898, Прудовка, Спировский муниципальный район, Тверская область
умерла 22.12.1987, Прудовка, Спировский муниципальный район, Тверская область
ОтецИванов Иван АндреевичНеизвестно г.р.
МатьИванова Фёкла АлексеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Уткин Василий Петрович19.04.1937 г.р.
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Рождение
01.04.1898
Отец: Иванов Иван Андреевич
Мать: Иванова Фёкла Алексеевна
Рождение ребёнка
09.12.1926
Рождение ребёнка
24.07.1928
Рождение ребёнка
31.10.1932
Рождение ребёнка
03.07.1935
Рождение ребёнка
19.04.1937
Отец ребёнка: Уткин Петр Андреевич
Смерть
22.12.1987
Дата 25 марта 1898 г. указана в паспорте. В справке о смерти указано: 1 апреля 1898 г. В похозяйственной книге встречался 1900 г.