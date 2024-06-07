Уткина (Иванова) Дарья Ивановна 01.04.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уткина (Иванова) Дарья Ивановна

Автор
АК
Калимбет А.

женский, родилась 01.04.1898, Прудовка, Спировский муниципальный район, Тверская область

умерла 22.12.1987, Прудовка, Спировский муниципальный район, Тверская область

Отец
Иванов Иван АндреевичНеизвестно г.р.
Мать
Иванова Фёкла АлексеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Уткин Василий Петрович19.04.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1898

Отец: Иванов Иван Андреевич

Мать: Иванова Фёкла Алексеевна

Прудовка, Спировский муниципальный район, Тверская область

Дата 25 марта 1898 г. указана в паспорте. В справке о смерти указано: 1 апреля 1898 г. В похозяйственной книге встречался 1900 г.

Рождение ребёнка
09.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уткин Петр Андреевич

Прудовка, Спировский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
24.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уткин Петр Андреевич

Прудовка, Спировский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
31.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уткин Петр Андреевич

Прудовка, Спировский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
03.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уткин Петр Андреевич

Прудовка, Спировский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
19.04.1937

Сын: Уткин Василий Петрович

Отец ребёнка: Уткин Петр Андреевич

Прудовка, Спировский муниципальный район, Тверская область

Запись акта № 23 от 24 мая 1937 г. Составил Козловский сельский совет Спировского района Калининской области.

Смерть
22.12.1987
Прудовка, Спировский муниципальный район, Тверская область

Запись акта № 13 от 23 декабря 1987 г. Козловский сельский Совет Спировского района Калининской области Причина смерти: острое нарушение сердечно-сосудистой деятельности

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