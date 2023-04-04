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Эппле Николай
Эппле Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Эппле ?
Мать
Эппле ?
Дети
Эппле ?
1932 г.р.
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Эппле ?
Мать:
Эппле ?
Рождение ребёнка
18.11.1932
Сын:
Эппле ?
Мать ребёнка:
Эппле Любовь
Смерть
1943
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