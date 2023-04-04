Эппле Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эппле Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1932 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Эппле ?

Мать: Эппле ?

Рождение ребёнка
18.11.1932

Сын: Эппле ?

Мать ребёнка: Эппле Любовь

Смерть
1943