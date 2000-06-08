Эппле ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эппле ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1932

Дата смерти

08.06.2000

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1932

Отец: Эппле Николай

Мать: Эппле (Энтина) Любовь

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Рождение ребёнка
15.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.06.2000

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