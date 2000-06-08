Эппле ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1932
Дата смерти08.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1932
Отец: Эппле Николай
Мать: Эппле (Энтина) Любовь
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Рождение ребёнка
15.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.06.2000